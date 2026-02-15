В Одессе вновь прогремели взрывы

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Взрывы повторно прогремели в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание «Страна.ua».
«В городе (Одессе — ред.) звучат взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В Одессе прогремела повторная серия взрывов.
