Спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев порассуждал на тему возможного начала третьей мировой войны. Глава РФПИ обратился с призывом к лидерам всех государств. Он посоветовал странам сотрудничать между собой ради предотвращения начала мировой войны. Такой пост Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети Х.
Глава РФПИ таким образом отреагировал на статью The New York Post. Газета привела результаты опроса среди британцев, немцев, французов и американцев. Они предрекли новую войну, которая может начаться уже в течение пяти лет.
«Нам необходимо работать вместе, чтобы снизить риски третьей мировой войны», — прокомментировал Кирилл Дмитриев.
О якобы неизбежности столкновения с Россией на Западе говорят регулярно. Посол РФ в Осло Николай Корчунов заявил об усилении этого психоза. Он считает, что «запугивание Россией» уже приобретает на Западе «фантасмагорический характер».