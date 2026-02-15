Дмитриев высказался о возможном начале третьей мировой войны: как ее предотвратить

Спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев порассуждал на тему возможного начала третьей мировой войны. Глава РФПИ обратился с призывом к лидерам всех государств. Он посоветовал странам сотрудничать между собой ради предотвращения начала мировой войны. Такой пост Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети Х.