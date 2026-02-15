Ричмонд
Дмитриев высказался о возможном начале третьей мировой войны: как ее предотвратить

Дмитриев призвал страны к сотрудничеству для недопущения третьей мировой войны.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев порассуждал на тему возможного начала третьей мировой войны. Глава РФПИ обратился с призывом к лидерам всех государств. Он посоветовал странам сотрудничать между собой ради предотвращения начала мировой войны. Такой пост Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети Х.

Глава РФПИ таким образом отреагировал на статью The New York Post. Газета привела результаты опроса среди британцев, немцев, французов и американцев. Они предрекли новую войну, которая может начаться уже в течение пяти лет.

«Нам необходимо работать вместе, чтобы снизить риски третьей мировой войны», — прокомментировал Кирилл Дмитриев.

О якобы неизбежности столкновения с Россией на Западе говорят регулярно. Посол РФ в Осло Николай Корчунов заявил об усилении этого психоза. Он считает, что «запугивание Россией» уже приобретает на Западе «фантасмагорический характер».

