В Пентагоне заявили о стремлении США к стабильным отношениям с Китаем

«Китайцы убеждены в том, что мы пытаемся задушить их (экономический — ред.) рост или сдержать их. Мы не стремимся к этому. Однако мы намерены обеспечить, чтобы мы, наши союзники и партнеры действовали с позиции силы», — сказал он.