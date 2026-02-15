В Пентагоне заявили о стремлении США к стабильным отношениям с Китаем

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся к стабильным отношениям с Китаем и не ставят целью подавление его экономики, но хотят действовать с позиции силы, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Китайцы убеждены в том, что мы пытаемся задушить их (экономический — ред.) рост или сдержать их. Мы не стремимся к этому. Однако мы намерены обеспечить, чтобы мы, наши союзники и партнеры действовали с позиции силы», — сказал он.
По словам Колби, США хотят «стабильных и уважительных» отношений с Китаем без конфликтов, при этом администрация американского президента Дональда Трампа продолжит придерживаться курса America First.
Он добавил, что Белый дом признает достижения Китая и рост его военной мощи, относится к этому с уважением, однако предпринимает необходимые шаги для обеспечения «благоприятного» баланса сил.