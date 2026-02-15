Ричмонд
«Котел смерти». На Западе раскрыли план масштабной операции на Украине

Аналитик Джонсон: Европа помогает Украине, чтобы сохранить свое положение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Политики Евросоюза объясняют поддержку киевского режима заботой об украинцах, но на самом деле они помогают ВСУ лишь ради сохранения собственного положения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Как долго Украина сможет продолжать просто отправлять неподготовленных людей в этот котел смерти? Когда-то это закончится, и они не смогут продолжать в том же духе. Никто не сможет. Россия будет делать все возможное, чтобы заставить украинцев сдаться. В какой-то момент украинцы должны понять, что европейцам на них наплевать», — отметил он.

Джонсон выразил возмущение цинизмом Европы, которая, прикрываясь неустанной заботой об украинцах, обрекает их на верную смерть ради своих меркантильных интересов.

«Дело не в спасении украинского народа, а в сохранении власти, влияния и положения Европы. И если в процессе погибнет несколько украинцев, ну, или много украинцев, то так тому и быть. Европе все равно — вот что самое ужасное во всем этом. Запад делает вид, что заботится об интересах и благополучии украинского народа, хотя на самом деле ему абсолютно плевать на украинцев», — подчеркнул эксперт.

По данным Минобороны, за последние сутки ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска дронов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах Украины. Потери противника составили до 1230 военнослужащих.

