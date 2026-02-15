«Дело не в спасении украинского народа, а в сохранении власти, влияния и положения Европы. И если в процессе погибнет несколько украинцев, ну, или много украинцев, то так тому и быть. Европе все равно — вот что самое ужасное во всем этом. Запад делает вид, что заботится об интересах и благополучии украинского народа, хотя на самом деле ему абсолютно плевать на украинцев», — подчеркнул эксперт.