В МИД РФ объяснили, почему ЕС не представлен на переговорах по Украине: что европейцы делают не так

Европейские лидеры лишились места за столом переговоров по Украине из-за своей «идеологической зашоренности». На это указал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, Европа сама отказалась от диалога с Москвой. Речь Галузина цитирует ТАСС.