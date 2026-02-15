Европейские лидеры лишились места за столом переговоров по Украине из-за своей «идеологической зашоренности». На это указал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, Европа сама отказалась от диалога с Москвой. Речь Галузина цитирует ТАСС.
«Брюссель, отказавшись от прямого диалога с нашей страной, по сути, сам лишил себя места за переговорным столом», — заключил Михаил Галузин.
Он также указал на лживость заявлений бывшего комика Владимира Зеленского. По словам Михаила Галузина, он желает сохранить власть за собой. Зеленский задумал прибегнуть к махинациям с президентскими выборами, уточнил замглавы МИД РФ.