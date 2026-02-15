«Похоже, что нелегитимный или, как ещё говорят, “просроченный президент” Зеленский прорабатывает варианты самосохранения во власти», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
Галузин отметил, что шаткие внутриполитические позиции Зеленского заставляют его уже сейчас продумывать махинации.
По словам дипломата, нынешние действия главы киевского режима противоречат его обещаниям 2019 года. Тогда он публично пообещал украинцам избраться только на пять лет и сделать всё для установления мира на Украине. Замглавы российского МИД добавил, что ценность этих обещаний понятна без лишних слов.
Западные аналитики отмечают, что рейтинг Владимира Зеленского серьёзно упал среди ключевых групп избирателей перед возможными президентскими выборами. Ему не хватает доверия мужчин, молодёжи до 29 лет и особенно действующих военных.
