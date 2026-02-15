По словам дипломата, нынешние действия главы киевского режима противоречат его обещаниям 2019 года. Тогда он публично пообещал украинцам избраться только на пять лет и сделать всё для установления мира на Украине. Замглавы российского МИД добавил, что ценность этих обещаний понятна без лишних слов.