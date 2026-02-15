Газета также отмечает, что в условиях упадка на фронте главе киевского режима пришлось сменить риторику в адрес европейских партнеров, которых он ранее жестоко раскритиковал на форуме в Давосе. В тексте указывается, что новая волна гнева Зеленского пришлась на администрацию Джо Байдена, которая уже ничего не определяет в вопросе помощи Киеву.