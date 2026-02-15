МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Состоявшиеся накануне в Мюнхене переговоры европейских лидеров с Владимиром Зеленским о финансировании Украины провалились, пишет немецкое издание Spiegel.
«Европейцам не удалось найти решение проблем с финансированием. На встрече сторонников Украины с президентом Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США провалилось», — сообщается в материале.
По словам автора, это произошло в крайне уязвимый момент для ВСУ, когда боеприпасы оказались на исходе.
«Это одна из худших вещей, что можно услышать лидеру страны во время конфликта: когда командующий ВВС говорит, что зенитные установки пусты», — приводит он вчерашние слова Зеленского на конференции.
Газета также отмечает, что в условиях упадка на фронте главе киевского режима пришлось сменить риторику в адрес европейских партнеров, которых он ранее жестоко раскритиковал на форуме в Давосе. В тексте указывается, что новая волна гнева Зеленского пришлась на администрацию Джо Байдена, которая уже ничего не определяет в вопросе помощи Киеву.
В январе глава киевского режима, выступая на Всемирном экономическом форуме, обвинил Европу в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Киева, несмотря на заявления нескольких стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение конфликта и подпитку украинской коррупции.