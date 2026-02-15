Ричмонд
В Геленджике и Новороссийске объявили беспилотную опасность

В Геленджике и Новороссийске включили сирены оповещения о беспилотной опасности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сирены оповещения о беспилотной опасности включены в Геленджике и Новороссийске.

«Уважаемые жители, в городе работает сирена», — написал в Telegram глава Геленджика Алексей Богодистов.

В Telegram мэра Новороссийска Андрея Кравченко говорится, что «в Новороссийске звучит сирена — сигнал “Внимание всем”! Атака беспилотников.».

