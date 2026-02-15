Пушков усомнился в необходимости участия ЕС в переговорах по Украине

По словам сенатора, серьёзных аргументов в пользу присутствия европейцев на переговорах до сих пор не прозвучало — ни от самого Сикорского, ни от президента Франции Эмманюэля Макрона, ни от главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Пушков поставил под сомнение практическую ценность такого участия.
«Сикорский так и не может привести ни одного довода в пользу такого участия ЕС в переговорах. Серьёзных ответов на вопрос, зачем европейцы нужны на переговорах, нет и у него. А действительно, зачем? Чтобы сорвать даже те хрупкие переговоры, которые уже ведутся? Чтобы надувать щеки и чувствовать себя важными? Ведь ничего другого европейцы не способны привнести в процесс урегулирования на Украине», — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Ранее Алексей Пушков высказался о планах Брюсселя формулировать условия для России. Он назвал подобные инициативы «дурным сном брюссельской бюрократии» и отметил, что такие списки требований не имеют отношения к реальной ситуации.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.