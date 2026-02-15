Пушков усомнился в необходимости участия ЕС в переговорах по Украине

«Сикорский так и не может привести ни одного довода в пользу такого участия ЕС в переговорах. Серьёзных ответов на вопрос, зачем европейцы нужны на переговорах, нет и у него. А действительно, зачем? Чтобы сорвать даже те хрупкие переговоры, которые уже ведутся? Чтобы надувать щеки и чувствовать себя важными? Ведь ничего другого европейцы не способны привнести в процесс урегулирования на Украине», — написал Пушков в своём телеграм-канале.