В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что в Анапе объявлена беспилотная опасность.
«В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА, сообщили в администрации города-курорта», — написано в Telegram-канале оперштаба.
