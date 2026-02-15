Согласно опросу The New York Post, британцы, немцы, французы и американцы считают, что новая мировая война может начаться уже в течение пяти лет. Спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев порассуждал на эту тему. Он посоветовал странам сотрудничать между собой ради предотвращения начала мировой войны.