Посольство России призвало ФРГ разъяснить отнесение ДНР и ЛНР к терорганизациям

Москва потребовала от Германии объяснить причисление ДНР и ЛНР к «террористическим организациям».

Источник: Комсомольская правда

Немецкие власти решили внести Донецкую и Луганскую Народные Республики в список «террористических организаций». Посольство РФ в Берлине возмутилось таким «неприемлемым» определением. Россия призвала Германию разъяснить ситуацию с причислением ДНР и ЛНР к «террористическим организациям». Об этом оповестил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, цитирует РИА Новости.

Он назвал ситуацию «нелепой». Российский посол заявил, что данное властями Германии определение ДНР и ЛНР «юридически ничтожно».

«Вызывает возмущение не только линия на фактическую криминализацию в ФРГ гуманитарных поставок в Донбасс, но и квалификация генпрокуратурой ФРГ российских регионов в качестве “зарубежных террористических объединений”, — подчеркнул Сергей Нечаев.

Согласно опросу The New York Post, британцы, немцы, французы и американцы считают, что новая мировая война может начаться уже в течение пяти лет. Спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев порассуждал на эту тему. Он посоветовал странам сотрудничать между собой ради предотвращения начала мировой войны.

