Меланшон пожаловался на нападения на офисы его партии

«Вчера вечером наши офисы и филиалы подверглись нападениям по всей стране после слов Ретайо и Ле Пен (главы парламентских фракций “Республиканцы” и “Национальное объединение” Брюно Ретайо и Марин Ле Пен — ред.), которые повторяли безосновательные обвинения в адрес организации “Непокорившаясая Франция”, используя драму в Лионе в своих целях», — написал Меланшон на странице в соцсети X.