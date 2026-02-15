МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Основатель французской левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон пожаловался на нападения на офисы его партии после гибели в Лионе правого активиста.
Ранее правое движение Nemesis, в котором состоял погибший, призвало власти осудить и наказать виновных в его смерти в массовой драке с левыми активистами, устроенной в четверг перед университетом в Лионе, где выступала Рима Хассан — депутат Европарламента от партии «Непокорившаяся Франция».
«Вчера вечером наши офисы и филиалы подверглись нападениям по всей стране после слов Ретайо и Ле Пен (главы парламентских фракций “Республиканцы” и “Национальное объединение” Брюно Ретайо и Марин Ле Пен — ред.), которые повторяли безосновательные обвинения в адрес организации “Непокорившаясая Франция”, используя драму в Лионе в своих целях», — написал Меланшон на странице в соцсети X.
Меланшон также заявил, что власти неоднократно никак не реагировали на нападения правых сил, и призвал партию «сохранять крайнюю бдительность».
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что 23-летний мужчина по имени Кантен скончался после массовой драки левых и правых активистов в Лионе. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал общество к сдержанности и пообещал привлечь виновников к ответственности. Глава МВД Франции Лоран Нуньес после происшествия распорядился усилить безопасность политических собраний в стране.