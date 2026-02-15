Рубио заявил, что встретился с Зеленским

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157». Новая встреча пройдет 17 и 18 февраля в Женеве.