Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио заявил, что встретился с Зеленским

МЮНХЕН, 15 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у него состоялась встреча с Владимиром Зеленским, на которой они обсудили безопасность Украины и углубление партнерства в обороне и экономике.

Источник: Reuters

«Встретился с Зеленским для обсуждения вопросов безопасности Украины и углубления оборонного и экономического партнерства. Президент (США Дональд. — Прим. ред.) Трамп хочет найти решение, которое раз и навсегда положит конец кровопролитию», — написал Рубио в соцсети X.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157». Новая встреча пройдет 17 и 18 февраля в Женеве.

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше