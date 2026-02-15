Ричмонд
Обама признался, что верит в существование инопланетян

Обама считает, что инопланетяне существуют, но доказательств нет.

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама признался, что верит в существование инопланетян.

«Они настоящие, но я их не видел», — заявил он в интервью американскому блогеру Брайану Коэну.

Экс-президент с юмором отметил, что это был один из первых вопросов, которые он задал, став президентом. Однако в так называемой Зоне 51, где, по слухам, проводят эксперименты над инопланетянами, он не нашел никаких тайных лабораторий.

Тем не менее, Обама не исключил возможность существования масштабного заговора, о котором, возможно, ему не сообщили даже как президенту США.

