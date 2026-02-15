ЕС не способен ничего привнести в процесс украинского урегулирования. На это указал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы МИД Польши Сикорского, который потребовал участия Европы в переговорах по Украине. Пушков назвал надуманными аргументы, которые выдвинул при этом польский министр.
«Ни судьба Донбасса, ни Запорожья и Херсонщины никак не скажется на Польше — как не касалась ни самой Польши, ни Европы на протяжении всего 20-го века. Серьезных ответов на вопрос, ЗАЧЕМ европейцы нужны на переговорах, нет ни у него, ни у Макрона, ни у Каллас. А действительно — зачем? Чтобы сорвать даже те хрупкие переговоры, которые уже ведутся? Чтобы надувать щеки и чувствовать себя важными?», — написал сенатор в Telegram-канале.
Пушков предположил, что европейские политики ощущают комплекс неполноценности из-за того, что для них не нашлось места за столом переговоров.
Как Сикорский поставил под сомнение право США на лидерство в переговорах по Украине, читайте здесь на KP.RU.
Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин объяснил, что европейские лидеры лишились места за столом переговоров по Украине из-за своей «идеологической зашоренности».