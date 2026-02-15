Ричмонд
В Крымском районе Краснодарского края объявили угрозу атаки БПЛА

В Крымском районе Краснодарского края включили сирены из-за атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о включении сирены системы оповещения в Крымском районе из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.

«В Крымском районе включили сирены системы оповещения из-за атаки БПЛА. Об этом сообщили в администрации муниципалитета», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

