Рубио обсудил на встрече с Зеленским сотрудничество в сфере обороны

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь Марко Рубио обсудил на встрече с Владимиром Зеленским вопросы, касающиеся углубления двустороннего взаимодействия в сферах обороны и экономики.
Как отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства в X, встреча была посвящена вопросам «безопасности Украины и углубления сотрудничества в сферах обороны и экономики». «Президент [США Дональд] Трамп хочет найти решение, которое раз и навсегда положит конец кровопролитию», — добавил Рубио, имея в виду урегулирования конфликта на Украине.
Рубио ранее выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.
