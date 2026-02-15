Рубио обсудил на встрече с Зеленским сотрудничество в сфере обороны

Как отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства в X, встреча была посвящена вопросам «безопасности Украины и углубления сотрудничества в сферах обороны и экономики». «Президент [США Дональд] Трамп хочет найти решение, которое раз и навсегда положит конец кровопролитию», — добавил Рубио, имея в виду урегулирования конфликта на Украине.