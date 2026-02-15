Ле Пен и Барделла призвали наказать виновных в гибели активиста в Лионе

Ранее правое движение Nemesis, в котором состоял погибший 23-летний Кантен, призвало власти осудить и наказать виновных в его смерти в массовой драке с левыми активистами, устроенной в четверг перед университетом в Лионе, где выступала Рима Хассан — депутат Европарламента от партии «Непокорившаяся Франция».