Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: США хотят усилить давление на Иран против поставок нефти в КНР

Вашингтон пообещал Тель-Авиву усилить давление на Иран в части поставок нефти Китаю.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты намерены усилить давление на Иран в отношении поставок энергоносителей в Китай. Вашингтон предполагает, что эта мера поможет ему достичь сделки с Тегераном на предстоящих переговорах, пишет портал Axios.

«По словам двух осведомленных американских чиновников, президент Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме в среду договорились о том, что США усилят экономическое давление на Иран, в основном в части продажи нефти Китаю», — сказано в публикации.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Индия планирует закупать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана.

Ранее на Западе заявили, что Китай тайно платит Ирану за ресурсы в обход санкций.

Тем временем США наращивают своё военное присутствие в регионе. Пентагон отправляет на Ближний Восток самый большой и современный авианосец ВМС США «Джеральд Форд» в рамках планов властей США ударов по Ирану.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше