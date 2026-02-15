Axios: США хотят усилить давление на Иран против поставок нефти в КНР

«По словам двух осведомленных американских чиновников, президент Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме в среду договорились о том, что США усилят экономическое давление на Иран, в основном в части продажи нефти Китаю», — сказано в публикации.