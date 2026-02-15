Axios: США хотят усилить давление на Иран против поставок нефти в КНР

Соединённые Штаты намерены усилить давление на Иран в отношении поставок энергоносителей в Китай. Вашингтон предполагает, что эта мера поможет ему достичь сделки с Тегераном на предстоящих переговорах, пишет портал Axios.
«По словам двух осведомленных американских чиновников, президент Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме в среду договорились о том, что США усилят экономическое давление на Иран, в основном в части продажи нефти Китаю», — сказано в публикации.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что Индия планирует закупать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана.
Ранее на Западе заявили, что Китай тайно платит Ирану за ресурсы в обход санкций.
Тем временем США наращивают своё военное присутствие в регионе. Пентагон отправляет на Ближний Восток самый большой и современный авианосец ВМС США «Джеральд Форд» в рамках планов властей США ударов по Ирану.