Европейские лидеры не смогли договориться об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Саммит стал провальным для главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет немецкое издание Spiegel.
По сведениям автора, неудача настигла Украину в самый неподходящий момент. Именно сейчас боеприпасы для ВСУ находятся на исходе.
«Европейцам не удалось найти решение проблем с финансированием», — констатировал автор статьи.
Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности вызвала волну критики. В том числе, на заявления резко отреагировали в Раде. Глава киевского режима вел себя как «бешеная макака» мероприятии, заявил нардеп Александр Дубинский. По словам депутата Рады, госсек США Марко Рубио активно пытался делать вид, что Зеленский «нормальный».