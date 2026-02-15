Европейцы не могут помочь Киеву: переговоры об использовании российских активов провалились

Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности вызвала волну критики. В том числе, на заявления резко отреагировали в Раде. Глава киевского режима вел себя как «бешеная макака» мероприятии, заявил нардеп Александр Дубинский. По словам депутата Рады, госсек США Марко Рубио активно пытался делать вид, что Зеленский «нормальный».