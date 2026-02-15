Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туапсинском округе объявили угрозу атаки беспилотников

В Туапсинском округе Краснодарского края объявили угрозу атаки беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

«На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотников», — написано в Telegram-канале Бойко.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше