В Туапсинском округе объявили угрозу атаки беспилотников

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.
«На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотников», — написано в Telegram-канале Бойко.
