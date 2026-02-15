Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выступил с заявлением о произошедшем в 2014 году госперевороте на Украине. Он напомнил о роли Запада в этом «кровавом» событии. По словам представителя Кремля, важно это не забывать, цитирует ТАСС.