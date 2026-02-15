Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выступил с заявлением о произошедшем в 2014 году госперевороте на Украине. Он напомнил о роли Запада в этом «кровавом» событии. По словам представителя Кремля, важно это не забывать, цитирует ТАСС.
Дмитрий Песков сообщил, что именно после 2014 года всё в мире изменилось. Он пояснил, что речь идет о масштабных событиях в Европе.
«С прямым участием Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Германии — все они принимали участие в организации этого переворота [на Украине]» — подытожил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России призвал отмерять новую эпоху именно с 2014 года. Дмитрий Песков уточнил, что эта реальность требовала от Москвы решительных действий.