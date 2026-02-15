Ричмонд
Посол РФ: Москва и Астана прорабатывают даты визита Путина в Казахстан

АСТАНА, 15 февраля. /ТАСС/. Москва и Астана обсуждают даты визита президента России Владимира Путина в Казахстан в 2026 году по приглашению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, а также темы для переговоров. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол России в Астане Алексей Бородавкин.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Что касается визита президента России Владимира Владимировича Путина в Казахстан, то подобные ежегодные обмены визитами уже вошли в практику, в настоящее время осуществляется согласование его дат и ведется работа по субстантивному наполнению переговоров», — сказал он, выразив уверенность, что «визит президента России в Казахстан станет одной из ярчайших страниц истории российско-казахстанских межгосударственных отношений и придаст дополнительный импульс динамике развития плодотворного сотрудничества».

Токаев посетил с государственным визитом Москву 11—12 ноября 2025 года. В ходе мероприятий он пригласил президента России Владимира Путина вновь посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году, отметив, что «дело не в протокольных деталях, а дело в сути». Путин тогда поблагодарил Токаева за приглашение и сообщил, что с удовольствием приедет в Казахстан. Госвизит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2024 года, тогда же российский лидер принял в Астане участие в саммите ОДКБ.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.