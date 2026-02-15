Посол РФ: Москва и Астана прорабатывают даты визита Путина в Казахстан

Токаев посетил с государственным визитом Москву 11—12 ноября 2025 года. В ходе мероприятий он пригласил президента России Владимира Путина вновь посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году, отметив, что «дело не в протокольных деталях, а дело в сути». Путин тогда поблагодарил Токаева за приглашение и сообщил, что с удовольствием приедет в Казахстан. Госвизит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2024 года, тогда же российский лидер принял в Астане участие в саммите ОДКБ.