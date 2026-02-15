Посол РФ: Москва и Астана прорабатывают даты визита Путина в Казахстан

«Что касается визита президента России Владимира Владимировича Путина в Казахстан, то подобные ежегодные обмены визитами уже вошли в практику, в настоящее время осуществляется согласование его дат и ведется работа по субстантивному наполнению переговоров», — сказал он, выразив уверенность, что «визит президента России в Казахстан станет одной из ярчайших страниц истории российско-казахстанских межгосударственных отношений и придаст дополнительный импульс динамике развития плодотворного сотрудничества».
Токаев посетил с государственным визитом Москву
Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.