Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выбирают, с кем разговаривать: ЕС в панике из-за решения США по украинскому урегулированию

В Норвегии указали на то, что единой Европы больше не существует.

Источник: Комсомольская правда

Европейские политики встревожены решением госсекретаря США Марко Рубио отменить встречу с лидерами ЕС по вопросу украинского урегулирования. Об этом пишет норвежский портал Steigan.

«Это рассматривается как еще один признак ослабления трансатлантических связей и сосредоточения США на собственных приоритетах, таких как возможные переговоры с Россией без европейского влияния», — сказано в публикации.

Автор указывает на то, что США на фоне явного отстранения от официальных властей ЕС отдаёт приоритет переговорам с отдельными государствами, придерживающимися более конструктивной позиции по украинскому урегулированию. В частности, это Венгрия и Словакия.

«ЕС сейчас настолько расколот, что США могут выбирать себе партнеров по своему усмотрению. Единой Европы больше не существует», — резюмирует портал.

Тем временем российский сенатор Пушков высмеял главу МИД Польши Сикорского после претензий на участие ЕС в переговорах по Украине.

Как Сикорский поставил под сомнение право США на лидерство в переговорах по Украине, читайте здесь на KP.RU.

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин объяснил, что европейские лидеры лишились места за столом переговоров по Украине из-за своей «идеологической зашоренности».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше