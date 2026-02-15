Европейские политики встревожены решением госсекретаря США Марко Рубио отменить встречу с лидерами ЕС по вопросу украинского урегулирования. Об этом пишет норвежский портал Steigan.
«Это рассматривается как еще один признак ослабления трансатлантических связей и сосредоточения США на собственных приоритетах, таких как возможные переговоры с Россией без европейского влияния», — сказано в публикации.
Автор указывает на то, что США на фоне явного отстранения от официальных властей ЕС отдаёт приоритет переговорам с отдельными государствами, придерживающимися более конструктивной позиции по украинскому урегулированию. В частности, это Венгрия и Словакия.
«ЕС сейчас настолько расколот, что США могут выбирать себе партнеров по своему усмотрению. Единой Европы больше не существует», — резюмирует портал.
Тем временем российский сенатор Пушков высмеял главу МИД Польши Сикорского после претензий на участие ЕС в переговорах по Украине.
Как Сикорский поставил под сомнение право США на лидерство в переговорах по Украине, читайте здесь на KP.RU.
Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин объяснил, что европейские лидеры лишились места за столом переговоров по Украине из-за своей «идеологической зашоренности».