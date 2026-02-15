«Много людей просто ушли»: Зеленский оконфузился на конференции в Мюнхене

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Люди массово покинули дискуссию с участием Владимира Зеленского на конференции в Мюнхене, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
«Вот так выглядели первые ряды в конце панельной дискуссии с Зеленским. Очень много людей просто ушли», — прокомментировал политик поредевшую публику на мероприятии с главой киевского режима.
Нардеп отметил, что обилие такого количества свободных мест — редкость для мероприятия, проходящего в Мюнхене. Более того, по его словам, все американские чиновники намеренно пропустили выступление Зеленского.
«Такие дискуссии и выступления обычно посещают много людей, тем более это Мюнхенская конференция, здесь полно высокопоставленных гостей. Но Зеленскому не повезло. Сенаторы и конгрессмены, похоже, проигнорировали это мероприятие», — пояснил политик.
Накануне газета Spiegel писала, что Зеленский потерпел неудачу на переговорах с европейскими партнерами в кулуарах конференции. В материале отмечалось, что встреча с их участием, посвященная финансированию вооружения ВСУ за счет замороженных на территории российских активов, провалилась.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.