Додон раскритиковал идею объединения Молдавии с Румынией

«В законе Гагаузии (Гагаузская автономия в составе Молдавии — ред.) чётко записано: если Молдова теряет государственность, у Гагаузии есть право на самоопределение. Для самой Румынии подобный проект тоже несёт риски, потому что в стране проживает значительная венгерская община, выступающая за расширение автономии. Для Румынии это тоже “бомба замедленного действия”, которая может спровоцировать новые требования со стороны венгерского меньшинства. Любая попытка запустить такой проект ударит по стабильности всего региона», — сказал Додон.