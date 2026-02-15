Ричмонд
Рубио на встрече с Зеленским обсудил сотрудничество в обороне и экономике

Госсекретарь США Марко Рубио провёл встречу с Владимиром Зеленским. Стороны обсудили углубление двустороннего взаимодействия в оборонной и экономической сферах.

Источник: Life.ru

Руководитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что встреча касалась безопасности Украины и расширения сотрудничества в обороне и экономике.

«Президент [США Дональд] Трамп хочет найти решение, которое раз и навсегда положит конец кровопролитию», — написал Рубио в соцсети X.

Напомним, Зеленский и Рубио встретились в Мюнхене 14 февраля во время конференции по безопасности. После переговоров с Рубио Зеленский планирует обсудить мирные переговоры со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

