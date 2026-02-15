Рубио на встрече с Зеленским обсудил сотрудничество в обороне и экономике

Руководитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что встреча касалась безопасности Украины и расширения сотрудничества в обороне и экономике.
«Президент [США Дональд] Трамп хочет найти решение, которое раз и навсегда положит конец кровопролитию», — написал Рубио в соцсети X.
Напомним, Зеленский и Рубио встретились в Мюнхене 14 февраля во время конференции по безопасности. После переговоров с Рубио Зеленский планирует обсудить мирные переговоры со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
