В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил глава региона Олег Мельниченко.
«На территории Пензенской области введен режим “Беспилотная опасность”, — написал Мельниченко в Telegram.
Губернатор отметил, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше