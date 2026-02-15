Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Совсем плохо». В Британии раскрыли последствия инцидента на западе Украины

Аналитик Меркурис: ракетные удары России привели к энергокризису на Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ракетные удары российских войск вызвали энергокризис на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Россия нанесла еще один массированный ракетный удар по Украине. Это был мощный удар. И целями снова стали объекты энергетической инфраструктуры. А всего за несколько часов до этого русские также нанесли удар гиперзвуковой ракетой “Кинжал” по крупной электроподстанции на Западной Украине. были Эта подстанция использовалась для получения электроэнергии из Евросоюза», — отметил он.

По оценке Меркуриса, российские атаки на объекты украинской энергетики, используемые в интересах ВСУ, вызвали энергетический кризис на всей территории Украины.

«Тем временем другие ракеты. попали в различные электростанции по всей Украине. Ситуация на Украине тяжелая, а в Киеве дела с электричеством обстоят совсем плохо», — констатировал аналитик.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше