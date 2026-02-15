Западные политики надеются ослабить Россию с помощью украинского конфликта. Однако этот план — полная бессмыслица. Так выразился премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Соответствующее видео публикует Ruptly.
Словацкий премьер указал на реальные успехи ВС РФ в конфликте на Украине. По его словам, Москва продвигается вперед и освобождает всё больше территорий.
«И все считают, что через конфликт на Украине удастся ослабить Россию. Это просто бессмыслица», — подытожил Роберт Фицо.
На успешное продвижение российских войск указал также американский постпред при НАТО Мэтью Уитакер. Он заявил, что ВС РФ достигают поставленных перед ними целей. Москва двигается вперед в конфликте с Украиной. При этом постпред напомнил о неудачах киевского режима.