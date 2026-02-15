У обвиняемого в хищении у Минобороны Даллари есть связи в уголовной среде

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Заместитель гендиректора ООО «ПП “Интерарм” Вилен Даллари, обвиняемый по делу о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей, обладает обширными связями в уголовно-криминальной среде, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В 2022 году между Минобороны и рядом коммерческих организаций был заключен многомиллионный контракт на поставку оборудования трубопроводной системы, ранее сообщал СК РФ. Фигуранты дела организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта, чем совершили хищение свыше 500 миллионов рублей, отмечали в СК.
Наличие криминальных связей у Даллари московский суд учел при продлении ему ареста.
«Оставаясь на свободе и обладая обширными связями в том числе… среди представителей уголовно-криминальной среды, может склонить лиц, осведомленных о его причастности к противоправной деятельности… к даче не соответствующих действительности показаний, оказывать на них давление как лично, так и через доверенных лиц, чем воспрепятствовать дальнейшему производству по делу», — указано в материалах.
По делу проходят бывший главный инженер филиала ВСК «Строительное управление по Южному военному округу» Николай Лаптев, генеральный директор ООО «ПП “Интерарм” Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари и сотрудники ООО “НЭСТ”. Следствие установило, что обязанности по поставке оборудования возлагались на Куранова и Даллари, по контролю за выполнением контракта — на Лаптева.