Путин планирует нанести визит Токаеву: когда президент России может прибыть в Казахстан

Президент России Владимир Путин планирует прибыть в Казахстан в 2026 году. Он нанесет визит главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Даты переговоров уже прорабатываются Москвой и Астаной, отметил российский посол в Казахстане Алексей Бородавкин в беседе с ТАСС.
Он сообщил, что стороны также обсуждают возможные темы для предстоящего саммита. Посол также пояснил, что ежегодные обмены визитами между лидерами двух стран уже «вошли в практику».
«Визит президента России в Казахстан станет одной из ярчайших страниц истории российско-казахстанских межгосударственных отношений и придаст дополнительный импульс динамике развития плодотворного сотрудничества», — заключил Алексей Бородавкин.
В декабре президент России посетил Туркмению. Глава государства принял участие в форуме в честь Международного года мира и доверия. Владимира Путина по прилете встретил председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.