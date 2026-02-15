Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин планирует нанести визит Токаеву: когда президент России может прибыть в Казахстан

Посол Бородавкин: Москва и Астана прорабатывают даты визита Путина в Казахстан.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин планирует прибыть в Казахстан в 2026 году. Он нанесет визит главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Даты переговоров уже прорабатываются Москвой и Астаной, отметил российский посол в Казахстане Алексей Бородавкин в беседе с ТАСС.

Он сообщил, что стороны также обсуждают возможные темы для предстоящего саммита. Посол также пояснил, что ежегодные обмены визитами между лидерами двух стран уже «вошли в практику».

«Визит президента России в Казахстан станет одной из ярчайших страниц истории российско-казахстанских межгосударственных отношений и придаст дополнительный импульс динамике развития плодотворного сотрудничества», — заключил Алексей Бородавкин.

В декабре президент России посетил Туркмению. Глава государства принял участие в форуме в честь Международного года мира и доверия. Владимира Путина по прилете встретил председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.