В Германии произошло новое громкое ограбление банка

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Новое громкое ограбление банка произошло в Германии: трое неизвестных в середине дня проникли в хранилище филиала Volksbank в городе Штур в федеральной земле Нижняя Саксония и ушли незамеченными, унеся награбленное, ущерб пока неясен, пишет издание Bild со ссылкой на полицию.
«После впечатляющего взлома в хранилище Volksbank в Штуре полиция ищет трех неизвестных мужчин в голубой спецодежде. Преступники сбежали, объем украденного неизвестен, а многие клиенты беспокоятся из-за своих сбережений», — говорится в публикации газеты.
В комментарии газете представитель местной полиции Томас Гиссинг уточнил, что во время обеденного перерыва в пятницу неизвестные проникли в подвал банка, где находится хранилище, через световую шахту и вскрыли 14 ячеек. Масштаб ущерба пока неясен. По информации издания, проникновение было обнаружено только после того, как ряд сотрудников пожаловались на плохое самочувствие — выяснилось, что грабители распылили в подвале неизвестное вещество.
В конце декабря Bild сообщала о другом громком ограблении банка в ФРГ. В Гельзенкирхене преступникам удалось просверлить огромную дыру в стене отделения банка со стороны парковки и проникнуть в хранилище. Стоимость похищенного превысила 100 миллионов евро. Как отмечало издание, ограбление в Гельзенкирхене может войти в криминальную историю Германии как одно из крупнейших.