Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не был важным гостем на Мюнхенской конференции по безопасности. Американские сенаторы и конгрессмены просто проигнорировали его выступление. Люди покидали дискуссию с участием Зеленского. Так сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Нардеп выложил фотографию с опустевшими первыми рядами. Так он описал обстановку во время речи Зеленского.
«Такие дискуссии и выступления обычно посещают много людей, тем более это Мюнхенская конференция, здесь полно высокопоставленных гостей. Но Зеленскому не повезло», — отметил украинский депутат.
Более того, бывшему комику не повезло и на переговорах по финансированию Киева. Немецкое издание Spiegel называет саммит провалом. Европейские лидеры не смогли договориться об использовании замороженных российских активов для помощи Украине.
*внесен в перечень террористов и экстремистов в России.