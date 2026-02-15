Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не был важным гостем на Мюнхенской конференции по безопасности. Американские сенаторы и конгрессмены просто проигнорировали его выступление. Люди покидали дискуссию с участием Зеленского. Так сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.