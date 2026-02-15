Европейские страны из-за своей идеологической зашоренности и отказа от прямого диалога с Москвой самостоятельно лишили себя возможности участвовать в мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
По словам дипломата, лица, отвечающие за внешнеполитический курс «единой Европы», допустили стратегический просчет из-за некомпетентности.
— Брюссель, отказавшись от прямого диалога с нашей страной, по сути, сам лишил себя места за переговорным столом, — подчеркнул Галузин в интервью ТАСС.
Он также охарактеризовал европейских чиновников как «абсолютно недоговороспособных», отметив, что они общаются исключительно языком ультиматумов и требуют односторонних уступок. Галузин добавил, что говорить о роли Европы в мирном процессе преждевременно, пока в Брюсселе не осознают необходимость честного обсуждения первопричин конфликта.
Ранее британский профессор Университета Кента Ричард Саква заявил, что западная политическая система «доживает свои последние дни», что открывает новые возможности для России и других стран. По его словам, недальновидная антироссийская политика Европы обернется серьезными проблемами как для ЕС, так и для НАТО, а 2026 год окажется переходным в мировой политике, таким же, какими были 1945 и 1989 годы.