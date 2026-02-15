Ранее британский профессор Университета Кента Ричард Саква заявил, что западная политическая система «доживает свои последние дни», что открывает новые возможности для России и других стран. По его словам, недальновидная антироссийская политика Европы обернется серьезными проблемами как для ЕС, так и для НАТО, а 2026 год окажется переходным в мировой политике, таким же, какими были 1945 и 1989 годы.