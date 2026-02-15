Ричмонд
Песков напомнил о роли Запада в организации госпереворота на Украине

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что США, Британия, ФРГ и Франция участвовали в организации госпереворота на Украине в 2014 году.

Источник: Аргументы и факты

Запад участвовал в организации кровавого госпереворота на Украине в 2014 году, о чём важно не забывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что с этого момента можно начать отсчёт новой эпохи в истории, поскольку «поменялось всё».

«Организация государственного силового кровавого переворота на Украине странами Запада. С прямым участием Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Франции, Германии — все они принимали участие в организации этого переворота. И мы должны это помнить», — сказал представитель Кремля в интервью «Ньюс ТАСС».

