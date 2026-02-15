«Организация государственного силового кровавого переворота на Украине странами Запада. С прямым участием Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Франции, Германии — все они принимали участие в организации этого переворота. И мы должны это помнить», — сказал представитель Кремля в интервью «Ньюс ТАСС».