Запад участвовал в организации кровавого госпереворота на Украине в 2014 году, о чём важно не забывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что с этого момента можно начать отсчёт новой эпохи в истории, поскольку «поменялось всё».
«Организация государственного силового кровавого переворота на Украине странами Запада. С прямым участием Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Франции, Германии — все они принимали участие в организации этого переворота. И мы должны это помнить», — сказал представитель Кремля в интервью «Ньюс ТАСС».