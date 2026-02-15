Канада знает, что нациста Гунько ищет Интерпол, заявил посол России

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Канада осведомлена, что украинского националиста Ярослава Гунько ищет Интерпол, но не выдает его и не судит сама, нарушая решения Нюрнбергского трибунала, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
«Канада осведомлена о том, что Гунько находится в международном розыске по линии Интерпола. Но не желает его ни выдавать, ни судить сама — в нарушение решений Нюрнбергского трибунала и в целом международного права. Хотя обладает соответствующей юрисдикцией», — указал Степанов.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС «Галичина». Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала «абсолютно неприемлемым» и «позором для палаты, для канадцев». Позднее Рота объявил о своей отставке. Бывший тогда премьером Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.