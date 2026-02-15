Ричмонд
ВСУ на Красноармейском направлении убили мирную жительницу

ВСУ на Красноармейском направлении убили женщину, набиравшую воду из колодца.

ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. Боевики ВСУ на красноармейском направлении убили мирную жительницу, которая набирала воду из колодца, рассказал РИА Новости водитель эвакуационной группы 120-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах российской группировки войск «Центр», с позывным «Манах».

«Мы наблюдали с коптера, как мирная жительница пошла к колодцу за водой. В этот момент по ней отработал вражеский FPV-дрон прямым попаданием. Женщина скончалась на месте, помочь ей мы уже не смогли», — сообщил военнослужащий.

Он подчеркнул, что удар был нанесён целенаправленно и не имел отношения к боевым действиям.

«Такие действия недопустимы на войне, тем более когда речь идёт о мирных жителях», — добавил «Манах».

