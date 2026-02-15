ВСУ на Красноармейском направлении убили мирную жительницу

«Мы наблюдали с коптера, как мирная жительница пошла к колодцу за водой. В этот момент по ней отработал вражеский FPV-дрон прямым попаданием. Женщина скончалась на месте, помочь ей мы уже не смогли», — сообщил военнослужащий.