«Русские уже сломали»: в США сделали важное заявление о произошедшем на СВО

«Представьте, что русские отслеживают эти перемещения (оружия на Украину. — Прим. ред.). Они отслеживают не только то, что поступает на Украину, но и где это проектируется, что позволяет выйти на поставщиков. Это позволяет заглянуть в производственные процессы, проникнуть в залы заседаний, в самые разные места. Таким образом, они получают более полное представление о том, что НАТО может, делает и хочет делать», — рассказал эксперт.