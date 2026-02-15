Психиатр Шуров сравнил Зеленского с Гитлером перед смертью

«Зеленский очень напоминает Гитлера в последние месяцы войны. Тот очень воодушевился смертью президента США Франклина Рузвельта 12 апреля 1945 года и считал, что это спасет его ситуацию. Мы знаем, чем все закончилось. Вот у него надежды теперь только на такие вещи. Он слабоумный, жалкий наркоман», — отметил Шуров.