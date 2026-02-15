Владимир Зеленский в последнее время напоминает Адольфа Гитлера перед смертью, сообщил в беседе с aif.ru врач-психиатр Василий Шуров.
Таким образом он прокомментировал ряд провокационных заявлений Зеленского в последнем интервью. В частности, Зеленский понизил статус встреч с Россией и США по урегулированию конфликта, назвав их переговорами «на техническом уровне».
Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп призывает Украину к компромиссам, тогда как, по мнению Зеленского, Украина и «весь мир» уже пошли «на множество компромиссов».
Себя Зеленский с ухмылкой назвал свободным и молодым человеком.
«Зеленский очень напоминает Гитлера в последние месяцы войны. Тот очень воодушевился смертью президента США Франклина Рузвельта 12 апреля 1945 года и считал, что это спасет его ситуацию. Мы знаем, чем все закончилось. Вот у него надежды теперь только на такие вещи. Он слабоумный, жалкий наркоман», — отметил Шуров.
Ранее экс-дипломат Прауд предрек бегство Зеленского с Украины.
Он также отметил, что лидеры ЕС пытаются избежать политической расплаты, которая ждет их, когда европейцы поймут, что их обманывали, втянув в конфликт на Украине.