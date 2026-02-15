МИД РФ «с недоумением» воспринял заявления Баку о якобы «преднамеренных» атаках на посольство Азербайджана

Ключевой инцидент между Москвой и Баку произошел летом 2025 года. Россия до сих пор добивается от Азербайджана безотлагательного решения вопроса с задержанными гражданами РФ. В заявлении Министерства иностранных дел РФ сказано, что приоритетом Москвы является скорейшее возвращение домой всех задержанных российских граждан. МИД регулярно напоминает о необходимости безотлагательного решения данной проблемы. В Россию пока вернули двух журналистов. Еще 11 человек все еще задержаны.