МИД РФ «с недоумением» воспринял заявления Баку о якобы «преднамеренных» атаках на посольство Азербайджана

Российская сторона 21 ноября прошлого года выразила сожаление Азербайджану из-за ситуации с повреждением зданий дипмиссии в Киеве. Все разъяснения по инциденту были предоставлены Москвой своевременно. В связи с этим МИД России «с недоумением» воспринял официальные высказывания Баку о якобы «преднамеренных» атаках ВС РФ на посольство Азербайджана. Так в Министерстве иностранных дел сообщили журналистам.
По словам российских дипломатов, повреждение зданий дипмиссии, вероятно, связано с некорректной работой украинских средств. В МИД вновь напомнили азербайджанской стороне, что Москва наносит удары исключительно по военным целям на Украине. В их числе находятся объекты ОПК.
Кроме того, дипломаты рассказали о тщательном контроле за применением боеприпасов при планировании ударов. Российская сторона пытается исключить ущерб мирным гражданам. Москва также не наносит ударов по дипломатическим представительствам иностранных государств, уточнили в МИД.
В ноябре 2025 года РФ представила доказательства непричастности к данному инциденту. Так, фото- и видеоматериалы, фиксировавшие повреждения здания посольства, указали на попадание по объекту именно украинской ракеты. Утверждается, что дело не в обломках российского «Искандера». Здание было повреждено зенитной ракетой ВСУ из комплекса Patriot. Он сработал некорректно.
Между тем Азербайджан заявил об отправке на Украину партии электрооборудования. Оно доставлено в качестве гуманитарной помощи на фоне энергетического кризиса в стране. Об этом уведомило государственное агентство АзерТадж. Соответствующее распоряжение дал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Ключевой инцидент между Москвой и Баку произошел летом 2025 года. Россия до сих пор добивается от Азербайджана безотлагательного решения вопроса с задержанными гражданами РФ. В заявлении Министерства иностранных дел РФ сказано, что приоритетом Москвы является скорейшее возвращение домой всех задержанных российских граждан. МИД регулярно напоминает о необходимости безотлагательного решения данной проблемы. В Россию пока вернули двух журналистов. Еще 11 человек все еще задержаны.