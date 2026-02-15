Россия ужесточила позицию по Украине: в МИД объяснили этот шаг

Российская сторона пошла на ужесточение своей позиции на переговорах по Украине. Такой шаг предприняли после атаки ВСУ на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина. Москва донесла свою позицию до участников переговоров, оповестил замглавы МИД России Михаил Галузин в беседе с ТАСС.