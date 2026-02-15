Россия ужесточила позицию по Украине: в МИД объяснили этот шаг

Российская сторона пошла на ужесточение своей позиции на переговорах по Украине. Такой шаг предприняли после атаки ВСУ на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина. Москва донесла свою позицию до участников переговоров, оповестил замглавы МИД России Михаил Галузин в беседе с ТАСС.
Заместитель министра иностранных дел сообщил, что изменения действительно имеются. Однако никакие нюансы по этому вопросу не могут быть «вынесены на публику».
«Отмечу лишь, что до участников состоявшегося 4−5 февраля в Абу-Даби заседания рабочей группы по вопросам безопасности в формате Россия-США-Украина наша ужесточенная позиция была доведена», — уведомил Михаил Галузин.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко высказался после атаки Киева на резиденцию Владимира Путина. Он анонсировал ответные удары. В такой ситуации Россия оставляет за собой право использовать специальное оружие, подчеркнул Дмитрий Медведев.