По его словам, отказ от прямого диалога с Россией и навязывание ультиматумов сделали Брюссель «абсолютно недоговороспособным».
«Брюссель, отказавшись от прямого диалога с нашей страной, по сути, сам лишил себя места за переговорным столом», — отметил Галузин.
Он добавил, что инициативы отдельных европейских политиков о назначении спецпредставителей противоречат русофобской линии ЕС.
Замглавы МИД также подчеркнул, что еврочиновники нацелены исключительно на максимальный ущерб России, а честное обсуждение причин украинского конфликта для Европы пока остаётся чуждой концепцией.
«Пока еэсовцы не поймут, что обсуждение первопричин — это вклад в долгосрочную стабильность, говорить об их роли в мирном урегулировании преждевременно», — заключил Галузин.
Ранее сенатор Алексей Пушков раскритиковал участие ЕС в переговорах по Украине, отметив, что европейцы не могут объяснить, зачем им вообще место за столом. Он подчеркнул, что ни Сикорский, ни Макрон, ни глава дипломатии ЕС Кая Каллас не предоставили серьёзных аргументов. По мнению парламентария, подобное участие больше мешает, чем помогает, и служит показушной демонстрацией влияния, а не реальному урегулированию конфликта.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.