Ранее сенатор Алексей Пушков раскритиковал участие ЕС в переговорах по Украине, отметив, что европейцы не могут объяснить, зачем им вообще место за столом. Он подчеркнул, что ни Сикорский, ни Макрон, ни глава дипломатии ЕС Кая Каллас не предоставили серьёзных аргументов. По мнению парламентария, подобное участие больше мешает, чем помогает, и служит показушной демонстрацией влияния, а не реальному урегулированию конфликта.