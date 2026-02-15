Израиль нанес удары по югу Ливана

В ноябре 2024 года Израиль и «Хезболла» заключили перемирие, согласно которому движение обязалось не восстанавливать инфраструктуру, которую можно использовать для нападений. К концу 2025-го «Хезболла» должна была сдать все свои вооружения ливанским властям. В противном случае Израиль грозил повторить полномасштабную операцию против движения на территории Ливана.