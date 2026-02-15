Олейник: Зеленский выступил в Мюнхене в духе пошлого концерта «Квартала 95»

Экс-депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в разговоре с aif.ru сообщил, что Владимир Зеленский опустился до оскорблений в сторону РФ в стиле низкого юмора студии «Квартал 95».
Напомним, во время интервью изданию Politico Зеленский сделал несколько провокационных заявлений. В частности, он понизил статус встреч с РФ и США по урегулированию конфликта, назвав их переговорами «на техническом уровне».
Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп призывает Украину к компромиссам, тогда как, по мнению Зеленского, Украина и «весь мир» уже пошли «на множество компромиссов».
Себя Зеленский с ухмылкой назвал свободным и молодым человеком. Олейник подчеркнул, что все заявления главы киевского режима говорят лишь о том, что он не настроен на заключение мира и продолжит отправлять украинцев на смерть.
«Этот гротеск, который Зеленский использует на уровне оскорблений, говорит о том, что он прекрасно понимает, что с ним никто ничего подписывать не будет. И поэтому сейчас выражается в стиле студии “Квартал 95”, где он мог снимать штаны и играть без рук на пианино. Там же он мог оскорбить Украину. Ничего удивительного. На словах он за мир, а на деле — ничего не подпишет и будет продолжать конфликт», — пояснил Олейник.
