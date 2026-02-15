Олейник: Зеленский выступил в Мюнхене в духе пошлого концерта «Квартала 95»

«Этот гротеск, который Зеленский использует на уровне оскорблений, говорит о том, что он прекрасно понимает, что с ним никто ничего подписывать не будет. И поэтому сейчас выражается в стиле студии “Квартал 95”, где он мог снимать штаны и играть без рук на пианино. Там же он мог оскорбить Украину. Ничего удивительного. На словах он за мир, а на деле — ничего не подпишет и будет продолжать конфликт», — пояснил Олейник.