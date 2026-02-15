Эксперт Панкратов назвал танцы Мелании и Дональда Трампов частью сценария

В Сети появилось новое видео с танцем лидера США Дональда Трампа. Во время выступления перед военными в штате Северная Каролина к американскому президенту внезапно присоединилась первая леди Мелания Трамп. Чем было продиктовано ее решение, объяснил aif.ru политолог-международник, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
«Это не семейный танец, а хорошо отрепетированная семейная конструкция. Мелания в кадре ведёт себя не как женщина, внезапно проникшаяся любовью к “фирменной пластике” мужа, а как супруга политического лидера, принявшая правила спектакля и вошедшая в роль, которую от неё требует сценарий», — сказал он.
Панкратов подчеркнул, что в случае Трампа танец давно стал частью его устойчивого образа публичного шоумена при власти. Сам американский лидер не раз рассказывал, что Мелания его танцы терпеть не может, считает их «непрезидентскими», но при этом рационально объясняет: толпа требует шоу, а он уже президент, значит, может позволить себе эту форму клоунады без ущерба для статуса.
«Для Мелании выход рядом с ним — это не к вопросу “нравится ли музыка”, а к вопросу демонстративной лояльности паре и бренду “Trump” в момент, когда он снова находится на пике внимания и силы. Сдержанное покачивание, экономные жесты, минимальный мимический диапазон первой леди выдают не спонтанный драйв, а дозированное, строго контролируемое участие в процедуре. Ее мимика и жесты демонстрируют внутреннюю дистанцию и жёсткий самоконтроль: она участвует, но не сливается с объектом», — объяснил эксперт.
Панкратов обратил внимание на то, что у Мелании Трамп давно выработан защитный стиль: поддерживать ледяной, почти модельный фасад рядом с эксцентричным мужем, чтобы контраст усиливал его харизму и одновременно предохранял её собственный образ «холодной леди» от растворения в его балагане. Отсутствие вспышек неконтролируемого смеха, импровизаций, синхронизации с его «коронными» движениями говорит о том, что перед нами ритуал, профессионализм и высокий уровень адаптации к жизни внутри перманентного шоу.