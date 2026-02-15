Эксперт Панкратов назвал танцы Мелании и Дональда Трампов частью сценария

Панкратов подчеркнул, что в случае Трампа танец давно стал частью его устойчивого образа публичного шоумена при власти. Сам американский лидер не раз рассказывал, что Мелания его танцы терпеть не может, считает их «непрезидентскими», но при этом рационально объясняет: толпа требует шоу, а он уже президент, значит, может позволить себе эту форму клоунады без ущерба для статуса.