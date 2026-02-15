Додон назвал эту идею бомбой замедленного действия: вот о чём он категорично высказался

Додон заострил внимание на том, что в законе Гагаузской автономии, которая находится в составе Молдавии, прописано право на самоопределение в случае потели Молдавией государственности. Другим фактором риска он назвал то, что в Румынии проживает венгерская диаспора, выступающая за расширение автономии, и присоединение Молдавии может спровоцировать новые требования со стороны венгерского меньшинства.