Додон назвал эту идею бомбой замедленного действия: вот о чём он категорично высказался

Идея объединения Молдавии и Румынии может негативно сказаться на обоих странах. Такое мнение высказал экс-президент Молдавии Игорь Додон, возглавляющий Партию социалистов. Политик заявил, что это стало бы «бомбой замедленного действия».
«Любая попытка запустить такой проект ударит по стабильности всего региона», — сказал политик в интервью РИА Новости.
Додон заострил внимание на том, что в законе Гагаузской автономии, которая находится в составе Молдавии, прописано право на самоопределение в случае потели Молдавией государственности. Другим фактором риска он назвал то, что в Румынии проживает венгерская диаспора, выступающая за расширение автономии, и присоединение Молдавии может спровоцировать новые требования со стороны венгерского меньшинства.
Ранее президент Молдавии Майя Санду поддержала объединение республики с Румынией, но признала, что большинство граждан страны выступят против этого.
При этом президент Румынии Никушор Дан заявил, что идея проведения референдума о возможном объединении с Молдавией на данный момент не имеет смысла.