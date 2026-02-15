Песков призвал не забывать причастность Запада к кровавому госперевороту на Украине

Ранее Life.ru писал, что 16 и 17 февраля в Женеве запланированы переговоры делегаций России, США и Украины. Российскую сторону, как и на прошлогодних переговорах в Стамбуле, возглавит помощник главы государства Владимир Мединский; в состав делегации, насчитывающей не менее 15 человек, также войдёт заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.