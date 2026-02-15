Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков призвал не забывать причастность Запада к кровавому госперевороту на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что события 2014 года на Украине стали началом новой эпохи в мировой истории. В интервью «НЬЮМ ТАСС» он подчеркнул, что организация государственного переворота в Киеве была осуществлена при прямом участии западных стран.

По словам представителя Кремля, США, Великобритания, Франция и Германия сыграли ключевую роль в этом кровавом сценарии. Песков призвал не забывать об этих фактах.

«После 2014 года поменялось всё. События в Европе, в Восточной Европе, на Украине. Организация государственного силового кровавого переворота на Украине странами Запада», — сказал он.

Ранее Life.ru писал, что 16 и 17 февраля в Женеве запланированы переговоры делегаций России, США и Украины. Российскую сторону, как и на прошлогодних переговорах в Стамбуле, возглавит помощник главы государства Владимир Мединский; в состав делегации, насчитывающей не менее 15 человек, также войдёт заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше