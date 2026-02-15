Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели предупредили о четырехметровых волнах у острова Итуруп

МЧС: на Курилах объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра.

Источник: © РИА Новости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 фев — РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с опасностью волн высотой четыре метра и более объявлено на воскресенье в Курильском районе, информирует ГУМЧС по Сахалинской области.

«Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в администрацию Курильского района, а также в Сахалинскую службу наблюдения за флотом», — отмечает пресс-служба регионального главка.

По данным сахалинского управления Росгидромета, днем 15 февраля у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается сильное волнение — четыре метра и более, которое сохранится до утра понедельника.

Спасатели рекомендуют на время действия экстренного предупреждения жителям и гостям держаться на безопасном расстоянии от моря.