В МИД призвали Грузию задуматься о контактах с РФ: сотрудничество влияет на экономику Тбилиси

Галузин призвал Грузию задуматься об экономической пользе дипотношений с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Дипломатическое сотрудничество Грузии с Россией принесло бы экономике Тбилиси пользу. Властям страны стоит об этом задуматься. С таким призывом выступил замглавы МИД России Михаил Галузин, транслирует ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что сотрудничество с РФ является одним из главных факторов экономического подъема в Грузии. При этом только таких успехов недостаточно, указал он.

«С успехами в экономике резко контрастирует отсутствие политического диалога. Наверное, грузинским властям стоило бы задуматься, сколь больших результатов можно было бы добиться при наличии дипотношений с Россией», — констатировал Михаил Галузин.

Как сообщил зампред правительства РФ Алексей Оверчук, Москва уже рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Тбилиси через Абхазию. Ведется работа над разблокированием нарушенных путей, добавил он.

